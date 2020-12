Motorista perde controle e bate em marquise de pontilhão

O motorista de um Fiat Uno perdeu o controle de direção e bateu na marquise do Pontilhão de acesso para a vicinal Antonio Pimentel, que liga a rodovia Euclides da Cunha (SP 320) ao município de Valentim Gentil. O acidente, que aconteceu por volta das 14h30 deste sábado (5), foi ocasionado por uma pane mecânica. `O motor afogou e a direção travou direcionada à direita, fiquei sem controle e o carro bateu no concreto da ponte`, disse o motorista que sofreu ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária esteve no local registrou o B.O. e constatou que o veiculo estava com a documentação atrasada. O Fiat Uno foi removido e apreendido no pátio do DER de Votuporanga. (fotos Danilo Camargo – Diário de Votuporanga)