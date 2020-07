Motorista perde controle de veículo e ‘quase’ cai dentro do lago do Assary

Uma motorista que seguia no início da noite pela Avenida Paschoalino Pedrazolli levou um grande susto. Na esquina da Francisco Ramalho de Mendonça, foi fechada por uma motocicleta, perdeu o controle do Ford Ka que dirigia, invadiu o alambrado do Clube e parou próximo ao lago.

A motorista não sofreu ferimentos, sofreu apenas um grande susto, o seu carro teve danos de regular monta. O motociclista evadiu-se do local e não foi identificado

O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover o veiculo e atender a motorista.