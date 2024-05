Motorista morre em acidente entre dois caminhões na Rodovia Euclides da Cunha 

Luciamar Garcia Lourenção, de 44 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu ainda no local. Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (23), no trecho de Fernandópolis/SP. Caso é investigado.

Um motorista de 44 anos, morador de Tanabi/SP, morreu após colidir com o caminhão que dirigia na traseira de um outro caminhão carregado com pedras, na manhã desta quinta-feira (23.mai), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no trecho entre Meridiano/SP e Fernandópolis/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 7h, os dois veículos seguiam sentido capital/interior, quando, por motivos ainda a serem apontados pelas investigações, o veículo de Luciamar Garcia Lourenção, com placas de Monte Alto/SP, colidiu contra a traseira de um caminhão pertencente a uma construtora com filial em Valentim Gentil/SP, carregado com pedras. Em seguida, com a violência do impacto, o motorista do primeiro veículo ficou preso nas ferragens, exigindo uma operação de resgate que mobilizou o Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Apesar dos esforços das equipes de socorro e da complexidade da ação que durou cerca de duas horas, o motorista chegou a ser resgatado com vida, mas não resistiu e veio a óbito no local.

O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Fernandópolis.

A Polícia Científica foi acionada e deve apontar as possíveis causas do acidente.