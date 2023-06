Motorista morre e outras três pessoas ficam feridas após acidente entre carros em rodovia de Itajobi 

Carro bateu contra dois veículos em uma ultrapassagem; causas do acidente serão investigadas.

Um motorista de 39 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros na Rodovia Cesário José de Castilho, em Itajobi/SP, na tarde de quinta-feira (15.jun).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu depois que um dos motoristas fez uma ultrapassagem em local permitido, mas bateu de frente com outro carro. Em seguida, ele colidiu com um terceiro veículo que trafegava no trecho.

O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A identidade dele não foi informada.

Os três feridos estavam no segundo veículo atingido e foram levados para o Hospital Padre Albino. De acordo com a polícia, dois deles estão em estado grave.

O condutor do terceiro carro não teve ferimentos. As causas do acidente serão investigadas.

*Com informações do g1