Motorista morre e jovem fica ferido após caminhão tombar em rodovia de Santa Adélia

Acidente ocorreu por volta das 11h30 na Rodovia Washington Luiz (SP-310). Caminhoneiro tentou evitar uma batida traseira contra outro caminhão, mas perdeu o controle do veículo.

Um caminhoneiro de 57 anos morreu após tombar na Rodovia Washington Luiz (SP-310) em Santa Adélia/SP. O acidente ocorreu por volta das 11h30.

Segundo a Polícia Rodoviária, o caminhoneiro tentou evitar uma batida traseira contra outro caminhão, mas perdeu o controle da direção. Após tombar, o veículo foi parar no acostamento com as rodas para cima.

Ainda segundo a polícia, o caminhoneiro morreu no local. Um jovem que também estava no veículo foi socorrido para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Taquaritinga/SP em estado grave.

O outro caminhoneiro não prestou socorro e fugiu do local. A Polícia Civil vai investigar o acidente.

*Com informações do g1