Motorista morre após sofrer um infarto no trânsito de Andradina 

O motorista chegou a ser atendido e não resistiu.

O motorista de um caminhão de mudanças perdeu o controle da direção, e o veículo bateu em uma motocicleta, arrancou uma placa de sinalização antes de parar sobre a calçada, na manhã desta quinta-feira (10.nov), em Andradina/SP.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista, identificado apenas como ‘Reginaldo’, sofreu um infarto e, por isso, perdeu o controle da direção do veículo. A equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros foi até o local, mas a vítima já estava sem vida.

*Com informações da Band Multi