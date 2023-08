Motorista morre após invadir rodovia na contramão e bater carro de frente com ônibus na Washington Luís

Motorista do ônibus com placas de Votuporanga/SP teve fratura na perna e o ajudante foi resgatado com escoriações pelo corpo.

Um acidente grave envolvendo um carro e um ônibus de viagem matou um homem e deixou dois feridos, na noite da última sexta-feira (4.ago), na Rodovia Washington Luís, em Pindorama/SP.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o ônibus com placas de Votuporanga/SP seguia pela pista na faixa de rolamento esquerda, sentido sul, quando um GM/Monza com placas de Catanduva/SP invadiu a pista repentinamente, saindo do acostamento do lado direito, acessando a rodovia na contramão.

Ainda de acordo com o registro policial, o motorista do ônibus teria feito manobras para desviar o veículo, mas o motorista do automóvel dirigia o Monza em sua direção até bater de frente. Ele morreu no local.

Os sobreviventes foram socorridos por uma ambulância. O motorista teve fratura na perna e o ajudante dele sofreu escoriações pelo corpo. Eles foram levados para hospitais da região, sem risco de morte.

A Polícia Rodoviária informou que o motorista do carro não portava documentos pessoais, mas no local foi encontrado um cartão bancário em nome de Helbert Kacio Damião, existindo grande possibilidade de ser ele a vítima em óbito.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico e de identificação. O local do acidente foi periciado pela polícia Técnico-Científica.

*Com informações do SBT Interior/Leandro Rocha