Motorista morre após invadir pista contrária e bater de frente com caminhão em rodovia 

Acidente aconteceu na Rodovia Feliciano Sales Cunha, entre Pereira Barreto e Ilha Solteira, na tarde desta terça-feira (17).

Um motorista morreu em um acidente na Rodovia Feliciano Sales Cunha, entre Pereira Barreto/SP e Ilha Solteira/SP, na tarde desta terça-feira (17.jan).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o carro que a vítima dirigia invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão.

Com o impacto da colisão, o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu. A identidade do homem não tinha sido divulgada até a publicação desta reportagem.

Ainda conforme a polícia, o caminhoneiro tentou evitar a batida, mas perdeu o controle da direção e parou no meio do mato.

A rodovia está parcialmente interditada no sentido Ilha solteira a Pereira Barreto. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

*Com informações do g1