Motorista morre após colidir contra canavieiro em Votuporanga 

Acidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira (9) na Rodovia Péricles Bellini; vítima não havia sido identificada.

Um motorista, com identidade ainda não revelada, morreu na madrugada desta quarta-feira (9.ago), após colidir com o VW/Gol que dirigia contra um bitrem canavieiro que estava estacionado além do acostamento da Rodovia Péricles Bellini (SP-461), no perímetro urbano de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, ainda por motivos que serão esclarecidos pela Polícia Científica, por volta das 3h, o veículo com placas de Orindiúva/SP, seguia no sentido Nhandeara – Votuporanga, quando teria saído da pista de rolamento e ido parar do outro lado, batendo contra o canavieiro.

Ainda segundo apurado, equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas o óbito foi confirmado no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Votuporanga.

O caso foi registrado e encaminhado para investigação pelo 2º Distrito Policial.