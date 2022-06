Motorista morre após capotar carro em rodovia de Américo de Campos 

Segundo apurado, homem de 47 anos faleceu após acidente na Rodovia Miguel Jabur Elias. Causas do acidente serão investigadas.

Um homem de 47 anos morreu em um capotamento na tarde desta terça-feira (31.mai), próximo do km 17 da Rodovia Miguel Jabur Elias (SP-479), em Américo de Campos/SP.

De acordo com informações, vítima conduzia uma VW/Parati pela rodovia no trecho que liga o distrito de Simonsen ao município, quando ocorreu o acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito no local.

As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga/SP.

Homem morre e outros três ficam feridos após carro capotar em rodovia de Américo de Campos

Um acidente registrado no início da noite desta segunda-feira (30.mai) provocou a morte de um homem de 56 anos e feriu outras três pessoas, moradores de Fernandópolis/SP. Capotamento aconteceu na vicinal que liga Américo de Campos/SP à Votuporanga/SP.

De acordo com apurado, um veículo VW/Parati acabou capotando ainda por motivos a serem apurados pela Polícia Científica; chovia no momento do acidente. Carlos Alberto Dias da Silva, conhecido como “Carlão”, foi socorrido e encaminhado para à UBS (Unidade Básica de Saúde) de Américo de Campos, contudo, não resistiu e faleceu.

Já os outros três ocupantes, identificados como ‘Cauê’, ‘Jamaica’ e ‘Matheus’ sofreram ferimentos pelo corpo e foram socorridos para um hospital da região. Não foi possível atualizar os estados de saúde.

O corpo de Carlão foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Votuporanga, onde passou por exames e foi liberado à família. O sepultamento ocorreu nesta terça-feira (31), em Fernandópolis.