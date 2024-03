Motorista morre após capotar carro e bater veículo contra árvore em Monte Aprazível 

Acidente foi registrado no domingo (3), na Rodovia Deputado Bady Bassitt. Bombeiros precisaram cortar o teto do carro para retirar o homem, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Um homem de 36 anos morreu após capotar o carro que dirigia e bater o veículo contra uma árvore, às margens da Rodovia Deputado Bady Bassitt, que liga Monte Aprazível/SP ao Distrito de Engenheiro Balduíno, no domingo (3.mar).

Segundo informações da polícia, o homem perdeu o controle do veículo e não conseguiu evitar o acidente.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Mirassol/SP precisou cortar o teto do automóvel para retirar o homem, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caso foi registrado na delegacia de Mirassol/SP e o acidente será investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do g1