Motorista morre após bater de frente com caminhão em rodovia de Araçatuba

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Fernando Vilera seguia sentido Santo Antônio do Aracanguá/SP quando cruzou a pista e bateu de frente com um caminhão que trafegava no sentido oposto.

Com o impacto da batida, o motorista não resistiu e morreu no local do acidente. O caminhoneiro teve apenas ferimentos leves.

Ainda conforme a polícia, o trânsito ficou parcialmente interditado por algumas horas, mas foi liberado e voltou a fluir normalmente.