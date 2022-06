Motorista morre ao ser atingido por veículo que invadiu contramão de rodovia de Novo Horizonte 

Outras cinco pessoas ficaram feridas no acidente e foram atendidas em hospitais da região.

Um motorista de 28 anos morreu em um acidente na Rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), na madrugada do último domingo (12.jun) em Novo Horizonte/SP.

De acordo com as informações da polícia, o carro em que a vítima estava foi atingido de frente por outro veículo que seguia no sentido oposto e invadiu a contramão.

Outras cinco pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. Ainda não se sabe porque o condutor do carro que provocou o acidente invadiu a pista contrária.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

*Com informações do g1