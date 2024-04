Motorista morre ao bater carro de frente com caminhão em rodovia de Pontalinda

Acidente ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira (29) na Rodovia Elyeser Montenegro de Magalhães (SP-463). Gustavo Ribeiro de Souza, de 26 anos, ficou preso às ferragens.

Um motorista morreu ao bater de frente contra um caminhão boiadeiro em Pontalinda/SP. O acidente ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira (29.abr) na Rodovia Elyeser Montenegro de Magalhães (SP-463).

Segundo a Polícia Rodoviária, Gustavo Ribeiro de Souza, de 26 anos, ficou preso às ferragens e morreu no local. O motorista do caminhão, com placas de Bilac/SP, foi socorrido com ferimentos leves e a passageira com ferimentos graves.

A pista precisou ser interditada para retirada dos veículos, mas já foi liberada. A perícia foi acionada e as causas do acidente vão ser investigadas pela Polícia Civil.

*Com informações do g1