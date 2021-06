Motorista fica ferido após caminhão com cana-de-açúcar tombar em rodovia 

Acidente aconteceu entre Riolândia/SP e Paulo de Faria/SP. Vítima disse à polícia que acidente aconteceu depois dos freios do veículo falharem.

Um caminhão carregado com bagaço de cana-de-açúcar tombou na Rodovia Valdemar Lopes Ferraz, entre Riolândia/SP e Paulo de Faria/SP, na tarde desta terça-feira (8).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o caminhoneiro afirmou que o acidente aconteceu depois dos freios do veículo falharem. Ele foi socorrido com ferimentos leves, levado para a Santa Casa de Riolândia e transferido para a Santa Casa de Votuporanga/SP.

Parte da carga transportada pelo caminhão ficou espalhada pela rodovia. Porém, somente uma das pistas precisou ser interditada. Equipes foram acionadas para realizarem a limpeza e liberarem o tráfego de veículos totalmente.

*Com informações do g1