Motorista fica ferido após acidente em vicinal de Cardoso 

Colisão do veículo que caiu em uma ribanceira ocorreu no acesso para São João do Marinheiro.

Um homem está em estado grave vítima de um acidente ocorrido no começo da noite de domingo (5) na vicinal entre Cardoso/SP e São João do Marinheiro.

De acordo com informações, ele dirigia um carro que colidiu contra outro veículo próximo da ponte do Rio Marinheiro. Com o impacto o veículo saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

A vítima foi atendida pela equipe de socorro do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para o pronto-socorro de Cardoso, sendo posteriormente transferida para a Santa Casa de Votuporanga/SP intubada e transferida nesta segunda-feira (6) para o Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP.

O Diário tenta atualizar o estado de saúde, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Os ocupantes do segundo veículo se feriram levemente. As causas do acidente são investigadas.