Motorista embriagado perde controle da direção e invade padaria em Mirassol

Condutor foi preso em flagrante, mas liberado depois de pagar fiança. Ninguém ficou ferido.

Um carro invadiu uma padaria na Avenida José Emigdio de Faria, em Mirassol/SP, na madrugada de domingo (14). Ninguém ficou ferido.

Uma câmera de segurança flagrou o momento que o veículo bateu em um vaso e destruiu a porta da frente do estabelecimento.

Nenhum funcionário trabalhava no momento e não houve registro de feridos. No entanto, o carro destruiu geladeiras, portas e outros objetos.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor do veículo estava embriagado e foi preso. Ele foi encaminhado para a Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São José do Rio Preto/SP, onde pagou fiança e foi liberado.

Assista ao flagrante:

*Com informações do g1