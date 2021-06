Motorista embriagada perde o controle de carro e veículo invade casa em Jales 

Segundo a polícia, acidente deixou portão amassado e buraco na parede; ninguém ficou ferido.

Um carro conduzido por uma motorista embriagada invadiu uma casa em Jales/SP, no sábado (19). Uma câmera de segurança registrou quando o veículo passou por um canteiro central, antes de bater no imóvel.

De acordo com a polícia, o acidente deixou um portão amassado e um buraco na parede. Ninguém estava no local no momento do acidente.

Ainda segundo a polícia, o veículo deixou o local após o acidente, mas equipes foram acionadas e localizaram o carro com um casal e uma criança.

Durante a abordagem, o homem dirigia o carro, mas ele afirmou que a mulher pilotava o veículo no momento do acidente. Já a mulher disse que o acidente ocorreu depois que perdeu o controle da direção ao passar por uma lombada.

O casal passou pelo teste do bafômetro, que constatou a embriaguez. Eles serão investigados por fuga do local do acidente e embriaguez ao volante.

*Com informações do g1