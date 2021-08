Motorista é preso por embriaguez ao volante após capotar o carro na Rodovia Euclides da Cunha 

Acidente ocorreu próximo ao trevo para Valentim Gentil/SP, na noite de domingo (15); três pessoas sofreram ferimentos leves.

Um homem foi preso suspeito de embriaguez ao volante após capotar o carro em que conduzia na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no sentido Votuporanga/SP – Valentim Gentil/SP, na noite de domingo (15).

De acordo com informações, três pessoas sofreram ferimentos leves e foram socorridas no pronto-socorro em Valentim Gentil. Ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e unidades da Polícia Militar Rodoviária.

O motorista teria sido submetido a exame de sangue para a constatação do consumo de álcool; contudo, como não pagou a fiança arbitrada pela autoridade policial, permaneceu à disposição da Justiça.