Motorista é preso após ser flagrado com caixas de cigarros contrabandeados em rodovia na região

Motorista ficou nervoso ao relatar sobre o destino da viagem, por isso os policiais fizeram buscas no veículo, em Araçatuba/SP.

A Polícia Rodoviária apreendeu 800 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, durante a abordagem a um caminhão na Rodovia Eliézer Montenegro Magalhães, em Araçatuba/SP, na noite de terça-feira (3).

De acordo com as informações da polícia, o veículo com placas de Tupaciguara/MG foi abordado pela equipe na operação Toque de Recolher.

O motorista ficou nervoso ao relatar sobre o destino da viagem, por isso os policiais fizeram buscas no veículo e encontraram as caixas no compartimento de carga.

Ainda segundo a polícia, carga e veículo foram apreendidos. O motorista foi preso em flagrante.

*Com informações do g1