Motorista e passageira morrem em acidente envolvendo três carros em Cosmorama

Conforme a Polícia Rodoviária, o motorista de um carro, que seguia sentido Cosmorama-Tanabi, perdeu o controle do veículo, devido à forte chuva, invadiu o canteiro central e bateu de frente com o outro veículo, no sentido contrário. Na sequência, atingiu a lateral de um terceiro carro.

A passageira do primeiro carro, Kelly Regina Biazzi, de 41 anos, e o motorista do veículo atingido na frente, Carlos Alberto Mirandola, de 70, morreram no local. Segundo apurado pela TV TEM, Carlos era de São Paulo/SP e trabalhava como editor em uma emissora de televisão.

Já a passageira do carro atingido na lateral, uma mulher de 60 anos, foi socorrida em estado grave para Santa Casa de Votuporanga. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.