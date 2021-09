Motorista é detido após tentar atropelar pessoas de propósito em Birigui; veja o vídeo

Assim que chegaram ao local indicado pela pessoa que ligou para a corporação, policiais encontraram uma mulher com ferimentos causados por atropelamento e o veículo com a frente destruída.

Ainda segundo a Polícia Militar, o motorista foi detido com sinais de embriaguez. Ele contou que brigou com a esposa, assumiu o volante do veículo e tentou atropelar um homem com quem teve um desafeto.