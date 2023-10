Motorista é atropelado pelo próprio caminhão em Votuporanga 

Acidente foi registrado na tarde da última segunda-feira (9), na zona Oeste; A.R., de 47 anos, foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa.

Um motorista de 47 anos foi atropelado pelo próprio caminhão, na Rua José Roberto da Silva, perto da Avenida Das Nações, na zona Oeste de Votuporanga/SP, na tarde da última segunda-feira (9.out).

De acordo com o apurado, câmeras de segurança flagraram o momento do atropelamento. As imagens mostram a vítima saindo do veículo para correr atrás de um cachorro na rua. Momentos depois, o caminhão entra em movimento e, lentamente, sai do local. O homem percebe a movimentação e corre em direção ao veículo, mas tropeça, cai no chão e o caminhão passa por cima dele.

Em seguida, o trabalhador identificado pelas iniciais A.R., foi socorrido pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado com ferimentos suspeita de fraturas para a Santa Casa; entretanto, em decorrência da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) o estado de saúde da vítima não pode ser divulgado.

A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do acidente.

Assista ao flagrante: