Motorista de carro roubado é preso após ser flagrado com mais de 400 tijolos de maconha em Araçatuba 

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, droga foi apreendida e pesou 291,25 quilos. Motorista foi preso por tráfico de drogas e receptação.

O motorista de um carro foi preso após ser flagrado com 487 tijolos de maconha em Araçatuba/SP, na noite de terça-feira (23.nov).

De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, a equipe fazia patrulhamento da Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães e suspeitou do veículo em alta velocidade.

Os policiais deram ordem de parada ao motorista, mas ele ignorou. A equipe acompanhou o carro e ele foi abordado após bater na guia de sarjeta da Avenida de Dois de Dezembro.

Dentro do veículo foram encontrados 487 tijolos de maconha, que pesaram aproximadamente 291,25 quilos. Ainda segundo a PM, a equipe também constatou que o carro havia sido roubado no Rio de Janeiro.

O motorista foi preso por tráfico de drogas e receptação, encaminhado ao Distrito Policial e permaneceu à disposição da Justiça.

*Informações/g1