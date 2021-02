Motorista de carro por aplicativo e passageiro são presos por tráfico de drogas

Operação realizada em Jales/SP, foi deflagrada pela DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e contou com apoio da Polícia Militar.

Policiais Militares e Civis prenderam em flagrante um motorista de carro por aplicativo e seu passageiro na noite de terça-feira (23), em Jales/SP.

De acordo com informações, investigadores da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) averiguavam denúncias que recaíam sobre um motorista de app e viram quando ele foi até Pontalinda/SP; contudo, naquela cidade, um rapaz entrou no veículo com destino à Aparecida do Taboado/MS.

Suspeitando da ação, os agentes que monitoravam o carro à distância optaram pela abordagem, com apoio da PM, quando retornaram para Jales.

Em buscas, foram encontrados com os dois indivíduos, dois tijolos e uma porção de maconha; além de duas porções de cocaína e uma

de crack. Eles foram apresentados na Delegacia de Polícia de Jales, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. O veículo foi apreendido.

*Com informações do meufoconews