Motorista de carro é preso após acidente com morte de motociclista em rodovia de Araçatuba

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a motocicleta que a vítima de 36 anos pilotava bateu de frente com o carro. O motorista do carro foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. O motorista contou à polícia que voltava de um rancho quando o acidente aconteceu.

Ainda não é possível saber qual veículo invadiu a pista contrária, mas os resultados dos exames periciais devem apontar a causa.