Motorista de aplicativo é preso com drogas em Fernandópolis

Condutor morador no bairro Estação, zona sul de Votuporanga/SP, passageiro e um terceiro indivíduo acabaram presos por tráfico de drogas e associação criminosa.

Um motorista de aplicativo de Votuporanga/SP foi preso após ser flagrado transportando drogas pela Polícia Militar às margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Fernandópolis/SP, na noite desta sexta-feira (19).

De acordo com informações, o motorista, de 38 anos, e o suposto passageiro, de 20 anos, teriam se deslocado para a cidade vizinha para a entrega do entorpecente, quando foram vistos por policiais em atitude suspeita, no pátio de um posto de combustíveis, às margens da referida rodovia.

Os policiais militares optaram pela abordagem do VW/Virtus, sendo localizado um “tijolo” de maconha, tendo o passageiro admitido responsabilidade pela traficância. Já o motorista teria dito que tinha apenas sido contratado para uma corrida.

Após questionado, o passageiro teria confessado que tinha mais entorpecentes em sua casa, no bairro Estação, na zona sul de Votuporanga; o que foi confirmado posteriormente, quando os policiais encontraram mais 11 tijolos do entorpecente enterrados nos fundos do imóvel.

Já na casa de um terceiro traficante, de 36 anos, haviam porções de maconha, cocaína e 16 munições intactas, dos calibres 22 e 32. Em uma outra casa anexa, também haviam mais porções de drogas, porém o morador não foi encontrado.

O trio acabou preso e apresentado no Plantão Policial de Fernandópolis, onde foram ouvidos e permaneceram à disposição da Justiça.