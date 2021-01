Motorista de aplicativo de Votuporanga e dois passageiros são presos por tráfico de drogas em Fernandópolis 

Indivíduos seguiam para Macedônia/SP, quando foram interceptados pela Polícia Militar na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320).

Um motorista de aplicativo de Votuporanga/SP e mais dois passageiros foram interceptados, na tarde de sexta-feira (15), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no perímetro urbano de Fernandópolis/SP após um cerco montado pela Polícia Militar.

De acordo com informações, a barreira foi montada após o setor de inteligência da PM receber a informação de que um veículo de aplicativo havia saído de Votuporanga carregando entorpecentes, tendo como destino final distribuir as drogas em Macedônia/SP.

Equipes de Força Tática, Rocam (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) e, viaturas DEJEM (Atividade Delegada) abordaram o veículo Ford/Fiesta, com placas de Suzanápolis/SP, próximo à uma alça de acesso a Fernandópolis; e com os indivíduos teriam sido encontradas porções de cocaína e maconha, além de R$ 1.422,00 em dinheiro e três aparelhos celulares.

Os indivíduos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, sendo apresentados no Plantão Policial. O veículo também permaneceu apreendido.

