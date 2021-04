Motorista condenado por homicídio no MT é preso após abordagem na BR-153

Segundo a polícia, motorista de 31 anos afirmou que foi condenado porque matou um homem que teria estuprado a esposa dele.

Um motorista de 31 anos, condenado por homicídio pela Justiça de Mato Grosso, foi preso durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-153, em São José do Rio Preto/SP, no domingo (25).

De acordo com as informações da PRF, os policiais abordaram uma carreta carregada com sulfato de cromo e constataram que o motorista foi condenado a 6 anos de reclusão por homicídio em Várzea Grande/MT.

Durante a ocorrência, ele afirmou que foi condenado porque matou um homem que teria estuprado a esposa dele.

Ainda segundo a polícia, o motorista foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes de São José do Rio Preto, onde permaneceu à disposição da Justiça.

