Motorista bêbado é detido pela PRF em Rio Preto

Motoristas que seguiam pela BR153 avisaram a PRF que conseguiu deter o condutor bêbado; Homem mal conseguia parar em pé e foi amparado pelos policiais

Um motorista de 57 anos, completamente embriagado, foi detido na tarde deste sábado (22) por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, após motoristas pedirem socorro na base, localizada no km 69 da rodovia BR 153, em Rio Preto.

O homem mal conseguia parar em pé e precisou ser amparado pelos policiais.

Consta no boletim de ocorrência que, por volta das 14h30, os policiais foram alertados sobre um veículo marca Volkswagen modelo Voyage que transitava em zigue zague pela rodovia, arrastando o parachoque dianteiro no asfalto.

Os policiais se preparavam para sair quando visualizaram o automóvel se aproximando da base. Atrás do carro havia uma fila de veículos cujos condutores se recusavam a ultrapassar temendo uma colisão.

O motorista recebeu ordem de parada e estacionou.

“O condutor aparentava estado de extrema embriaguez, com fala totalmente distorcida, bem como equilíbrio prejudicado, sendo necessário ampará-lo”, informou um dos agentes.

O Voyage apresentava avarias como se tivesse colidido em algo, mas não foi possível apurar durante o atendimento da ocorrência.

O homem se recusou a soprar o bafômetro e foi multado. Na Central de Flagrantes, ele aceitou ceder amostra de sangue para exame de dosagem alcoólica. O veículo dele foi recolhido para o pátio da PRF.