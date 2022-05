Motorista bate caminhonete em árvore e mulher morre em Rio Preto 

Renata Justiniana Batista, de 35 anos, morreu no local do acidente; motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro.

A passageira de uma caminhonete morreu depois que o motorista perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore na Avenida Brasilusa, em São José do Rio Preto/SP, na noite do último domingo (22.mai).

Segundo o boletim de ocorrência, Renata Justiniana Batista, de 35 anos, morreu no local do acidente.

O motorista de 38 anos relatou à polícia que perdeu o controle do veículo ao acessar a avenida e bateu na árvore. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado ao Hospital de Base. Como estava hospitalizado, não foi possível fazer o exame de alcoolemia.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes e a causa do acidente será apurada.

*Informações/g1