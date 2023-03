Motorista atropela, mata e foge em Votuporanga 

Carlos Roberto Andrade, de 59 anos, conhecido popularmente como “Dê” chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Caso é investigado.

Um atropelamento com resultado morte foi registrado na noite desta terça-feira (28.fev), em Votuporanga/SP, ceifando a vida de Carlos Roberto Andrade, de 59 anos, conhecido popularmente como “Dê”. Acidente, segundo do tipo no ano, foi registrado na Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, nas imediações dos bairros Vila América e Chácara Aviação.

De acordo com o apurado, vítima chegou a ser socorrida pelo USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga, contudo, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O condutor não prestou socorro à Carlos Roberto e fugiu.

Nesta quarta-feira, à reportagem do Diário, o delegado de Polícia Dr. Rafael Latorre, que responde pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), afirmou que o caso segue sob investigação e as equipes trabalham, também, em cima de câmeras de monitoramento para identificar o veículo envolvido.

O corpo de Carlos Roberto Andrade foi sepultado às 16h, nesta quarta-feira, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.

Caso recente

Na madrugada do sábado, dia 21 de janeiro, um homem de 82 anos morreu após ser atropelado no cruzamento das ruas Venezuela com a Ponta Porã, no bairro San Remo. Motorista também fugiu sem prestar socorro; contudo, identidade foi revelada posteriormente.

A época, o condutor disse à polícia que não parou o veículo porque não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).