Motorista alcoolizado com BMW em alta velocidade bate em Tucson e mata mãe e filho na Euclides da Cunha

Populares tentaram agredir o motorista e o acusaram em vídeo de ele ter passado a mais de 200 por hora por eles. Carro bateu na traseira do outro veículo em rodovia de Santa Fé do Sul — Foto: Arquivo Pessoal

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um carro modelo BMW, em alta velocidade seguia sentido Santa Fé do Sul a Jales, quando bateu na traseira de um Tucson.

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida em um acidente no início da noite deste sábado (12) na Rodovia Euclides da Cunha, em Santa Fé do Sul (SP). De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a BMW seguia sentido Santa Fé do Sul a Jales, quando bateu na traseira do Tucson, minutos antes, o motorista da BMW havia publicado em sua página do Facebook um vídeo onde ele dirigia o carro a 240 quilômetros por hora. O acidente aconteceu na SP320 na frente de um Frigorifico de Peixes em Santa Fé.

O motorista da BMW saiu ileso, mas o motorista do Tucson, um homem de 58 anos, e uma das passageiras (sua mãe), de 85 anos morreram no local. A esposa de 61 anos que também estava no carro teve ferimentos graves e foi socorrida para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Santa Fé.

Ainda segundo a polícia, o motorista da BMW que causou o acidente se negou a fazer o teste do bafômetro. Como ele apresentava sinais de embriaguez, foi encaminhado à delegacia e preso em flagrante, segundo o laudo ele apresentou 0.32 mm de álcool por litro de sangue.