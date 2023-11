Motociclista sem habilitação morre ao cair em avenida enquanto usava o celular 

Acidente ocorreu na manhã de terça-feira (21) na Avenida Conselheiro Antônio Prado, em Santa Fé do Sul/SP. O filho da vítima, de 12 anos, que estava na garupa da motocicleta, sofreu ferimentos leves.

Uma motociclista, de 33 anos, morreu ao perder o controle da direção enquanto usava o celular e cair na Avenida Conselheiro Antônio Prado, centro de Santa Fé do Sul/SP. O acidente aconteceu na manhã de terça-feira (21.nov). Segundo a Polícia Civil, ela não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver que a condutora estava com o filho, de 12 anos, na garupa e pilotava com apenas uma mão. Em seguida, ela perde o controle, cai e invade o canteiro central na avenida. O capacete que a vítima usava também foi arremessado com a queda.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado como homicídio culposo na direção do veículo automotor, Sâmella Larissa Sales de Arruda foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa, onde foi constatado que ela sofreu traumatismos pelo corpo e não resistiu aos ferimentos.

O filho de Sâmella, que estava na garupa da motocicleta, teve ferimentos leves. Ele também foi levado ao hospital, medicado e liberado em seguida.

A perícia foi acionada e a motocicleta foi apreendida. O corpo da mulher vai passar por exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal). A Polícia Civil investiga o caso.

*Com informações do g1