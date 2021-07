Motociclista morre em batida com caminhão na Rodovia Washington Luís 

Segundo o boletim de ocorrência, caminhão trafegava sentindo São José do Rio Preto/SP a Cedral/SP quando bateu na lateral da motocicleta, na altura do quilômetro 444.

Um motociclista de 51 anos morreu em um acidente envolvendo um caminhão na Rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto/SP, na noite de sábado (17).

De acordo com as informações obtidas no boletim de ocorrência, o caminhão trafegava sentindo Rio Preto a Cedral/SP quando bateu na lateral da motocicleta, na altura do quilômetro 444.

Francisco Arnou dos Santos morreu no local do acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e a motocicleta foi apreendida. A causa do acidente não foi informada e será apurada pela polícia.