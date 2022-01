Motociclista morre em acidente na Vicinal Alcides Augusto Ávila em distrito de Rio Preto

De acordo com a Polícia Militar, equipes da corporação foram acionadas para atender a ocorrência e encontraram a moto caída às margens da vicinal. Pelas marcas no asfalto, o motociclista trafegava sentido Talhados a São José do Rio Preto/SP quando o acidente aconteceu.

Um motociclista morreu em um acidente na Vicinal Alcides Augusto Ávila, em Talhado – distrito de São José do Rio Preto/SP, na manhã desta sexta-feira (14).