Motociclista morre baleado próximo a campo de futebol em Rio Preto 

Alex de França Barbosa, de 32 anos, foi alvejado e teve a motocicleta levada pelos criminosos, no bairro Santa Clara.

Um motociclista de 32 anos morreu baleado próximo a um campo de futebol no bairro Santa Clara, em São José do Rio Preto/SP, no último sábado (16.mar).

Segundo o boletim de ocorrência, registrado como latrocínio, Alex de França Barbosa foi alvejado e teve a motocicleta levada pelos criminosos. Horas depois, o veículo foi encontrado abandonado pela polícia.

O delegado Wander Solgon, da DEIC (Delegacia Especializada em Investigações Criminais), informou que apura a possibilidade de homicídio, sendo que os suspeitos teriam usado a moto apenas para fugir.

A DEIC investiga o caso. Ninguém foi preso.

*Com informações do g1