Motociclista morre atropelada por ônibus em avenida de Rio Preto 

Segundo o boletim de ocorrência, Simone Perpétua Messias, de 40 anos, não respeitou a sinalização de parada do semáforo e bateu no veículo de transporte coletivo.

Uma mulher de 40 anos morreu depois que bateu a moto que pilotava em um ônibus do transporte coletivo de São José do Rio Preto/SP, por volta das 23h10, da última quarta-feira (27.set).

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do ônibus relatou que trafegava na Avenida Potirendaba quando a motociclista não respeitou a sinalização de parada do semáforo e bateu no coletivo.

Quando a corporação chegou ao local do acidente, localizou Simone Perpétua Messias sob o veículo. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e fez os procedimentos de primeiros-socorros, mas a vítima morreu.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado na Central de Flagrantes para apuração.