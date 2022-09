Motociclista morre após ser atropelado por ônibus em Fernandópolis 

A vítima de 22 anos chegou a ser socorrida e não resistiu.

Um motociclista, de 22 anos, morreu depois de ser atropelado por ônibus, em Fernandópolis/SP, no último sábado (17.set). De acordo com apurado, a vítima foi identificada como Caio Venâncio Novais de Paula.

O acidente, segundo a Polícia Militar, aconteceu no cruzamento da Avenida Paulo Saravalli com a Rua São Paulo, no centro da cidade. Com o impacto, o jovem e a moto foram arrastados pelo ônibus. Caio chegou a ser socorrido pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a Santa Casa.

Equipes da Polícia Científica estiveram no local e devem divulgar um laudo sobre o que teria provocado o acidente.