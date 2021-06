Motociclista morre após ser atropelada e arrastada por carro na Rodovia Washington Luís

Segundo a polícia, após atropelamento, outro carro que trafegava no mesmo sentido também atingiu a mulher, que estava caída na pista.

Uma motociclista de 40 anos morreu após ser atingida e arrastada por um carro na Rodovia Washington Luís, em Cedral/SP, na manhã desta quarta-feira (23).

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária, a mulher pilotava uma motocicleta, quando foi atingida por um carro que estava atrás. Depois do atropelamento, a vítima foi arrastada pelo carro.

A motorista do carro contou à polícia que não viu a motocicleta. Em seguida, outro carro que trafegava no mesmo sentido também atingiu a mulher, que estava caída na pista.

Leandra Graciela morreu no local do acidente e a Perícia Técnica foi acionada para apuração do caso, que foi registrado na delegacia de Cedral.

*Com informações do g1