Motociclista morre após ser atingido por carro em avenida de Rio Preto 

Um motociclista de 20 anos morreu após ser atingido por um carro na Avenida Dr. Aniloel Nazareth, em São José do Rio Preto/SP, na tarde de ontem (22).

Uma câmera de segurança registrou quando o motorista do carro fez uma conversão e duas motocicletas foram atingidas pelo veículo.

De acordo com a Polícia Militar, um dos motociclistas morreu no local do acidente e o outro foi socorrido e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tangará.

A identidade da vítima não foi informada; o caso será investigado.

*Informações/g1