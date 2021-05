Motociclista morre após colidir contra carro em Sebastianópolis do Sul

Acidente foi registrado nesta terça-feira (18), durante tentativa de ultrapassagem a um caminhão canavieiro. Caso é investigado pela Polícia Civil de Sebastianópolis do Sul/SP.

Um motociclista de 49 anos morreu nesta terça-feira (18) após uma colisão frontal da motocicleta que conduzia contra um veículo no Km 4 da Rodovia Antônio Abreu do Valle, em Sebastianópolis do Sul/SP.

De acordo com informações, o acidente teria ocorrido durante uma tentativa de ultrapassagem a um caminhão canavieiro; após à primeira colisão, um segundo veículo que estava logo atrás também foi atingido pelo Fiat/Uno envolvido no impacto com a motocicleta.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Votuporanga/SP. As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil.

*Com informações do votuporangatudo