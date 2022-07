Motociclista morre após colidir com carro em frente ao Parque da Cultura 

Acidente foi registrado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nesta sexta-feira (1º). Flávio Henrique Gomes, de 40 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Um motociclista morreu no início da noite desta sexta-feira (1º.jul) em um acidente de trânsito na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, em frente ao Parque da Cultura, em Votuporanga/SP.

De acordo com apurado, Flávio Henrique Gomes, de 40 anos, trafegava pela via com sua motocicleta, no sentido Avenida João Gonçalves Leite a Marginal José Marão Filho, quando a motorista de um veículo, que estava estacionado no Parque da Cultura, ao dar ré para sair da vaga, acabou colidindo com a motocicleta.

Após a batida, a vítima caiu ao solo e mesmo ferida teria se levantado, momento em caiu novamente; equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas Flávio não resistiu e faleceu no local.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e a Policia Científica periciou o local para determinar as causas do acidente.

Flávio residia na Rua Panamá, no bairro Vila América, e era neto do conhecido senhor Antônio Sapateiro. Ele deixa três filhos.

A despedida de Flávio ocorre no Velório Municipal Aldo Zara e o sepultamento está previsto para às 17h, deste sábado (2), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.