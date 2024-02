Motociclista morre após cair em ribanceira em Votuporanga 

Fernando Polidorio, de 46 anos, seguia para casa, em Álvares Florence/SP, quando ocorreu o acidente na madrugada desta quarta-feira, no bairro Pró-Povo.

Um motociclista de 46 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (7.fev), após cair em uma ribanceira no bairro Pró-Povo, na zona norte de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 3h, o pedreiro Fernando Polidorio, morador da área central de Álvares Florence, seguia para casa em uma motocicleta, quando por motivos a serem esclarecidos, acabou caindo em um buraco de aproximadamente 10 metros, sofrendo lesões graves.

Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e socorreram Fernando ao pronto-socorro do mini hospital do Pozzobon, porém, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A perícia foi acionada e a Polícia Civil vai investigar o acidente.

Ainda segundo apurado, a vítima estaria com o documento do veículo atrasado e teria entrado no bairro para desviar de uma possível abordagem policial.

Fernando deixou os pais: Naim e Clarisse; os filhos: Gustavo, Guilherme e Lucas; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Seu corpo será sepultado às 8h, nesta quinta-feira (8), no Cemitério Municipal de Álvares Florence.