Motociclista morre após bater na traseira de carro em estrada de Andradina 

Vítima foi socorrida e encaminhada para a UPA, mas não resistiu. Motorista e passageiros do veículo atingido não ficaram feridos.

Uma motociclista de 21 anos morreu após bater na traseira de um carro na estrada Sebastião Lourenço da Silva, em Andradina/SP, na manhã desta terça-feira (2.ago).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida e encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu.

As três pessoas que estavam no carro não ficaram feridas. O trânsito precisou ser interditado por conta do acidente.

Ainda conforme os bombeiros, o corpo da jovem foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). A Polícia Civil investiga as causas da batida.

*Com informações do g1