Motociclista morre após bater em poste e muro de condomínio em Rio Preto 

Segundo a polícia, ele pilotava em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo.

Um motociclista de 41 anos morreu ao bater em um poste e no muro de um condomínio na Avenida Senador Carlos Jereissati, no bairro Jardim Moyses Miguel Haddad, às margens da BR-153, em São José do Rio Preto/SP, no último domingo (10.set).

Segundo a polícia, ele pilotava uma motocicleta Kawasaki/ Ninja ZX-6R e estava em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo e bateu em um poste. Depois, o corpo dele foi arrastado no muro do condomínio.

Em decorrência dos ferimentos, Thiago Alves Monteiro não resistiu e morreu no local do acidente. O caso será apurado.

O corpo dele foi sepultado às 17h, na segunda-feira (11), no Cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto.