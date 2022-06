Motociclista morre após bater em poste de energia elétrica em avenida de Araçatuba 

Felix Siriani Mari foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Um homem de 41 anos morreu em um acidente na Avenida dos Araçás, em Araçatuba/SP, na madrugada desta terça-feira (31.mai).

De acordo com o boletim de ocorrência, Felix Siriani Mari pilotava uma motocicleta de alta cilindrada quando perdeu o controle da direção, subiu na calçada e bateu em um poste de energia elétrica.

A vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.

O corpo do motociclista foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

*Com informações do g1