Motociclista morre após bater em caminhão com pneu estourado em avenida de Rio Preto

Um motociclista de 38 anos morreu após bater na traseira de um caminhão parado na avenida Antônio Antunes Júnior, em São José do Rio Preto/SP, na tarde da última quinta-feira (26.jan).

Segundo o boletim de ocorrência, o caminhoneiro contou que o pneu do veículo estourou e precisou parar. Ele ligou o pisca-alerta, mas não sinalizou o local por falta de equipamentos.

Anderson Toscano Martins voltava do trabalho com a moto, quando bateu na traseira do caminhão.

Médicos do GRAU (Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e Emergências) foram ao local e constataram a morte da vítima.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do g1