Motociclista morre ao bater em árvore em Votuporanga 

Empresário de 32 anos teria perdido o controle da moto e colidido contra a árvore, que fica próximo a um clube de campo da cidade. Vinícius Regis Roncolato chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Um homem, de 32 anos, morreu na noite desta segunda-feira (18.abr), por volta das 20h, após colidir com sua motocicleta contra uma árvore na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, ao lado da represa do Assary Clube de Campo, em Votuporanga/SP.

De acordo com apurado pelo Diário, Vinicius Regis Roncolato seguia pela via quando por motivos ainda a serem esclarecidos perdeu o controle de sua motocicleta uma Honda CB1000 e bateu contra uma árvore. Com o impacto ele sofreu diversos ferimentos pelo corpo e a motocicleta ficou completamente destruída.

Ainda segundo informações, a vítima chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu momentos depois ao ser levado para a Santa Casa.

O corpo do jovem, que era empresário e proprietário de uma empresa de comunicação visual, a Impressão Total, foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), e posteriormente será liberado aos familiares para o velório e sepultamento.

As causas do acidente serão investigadas.