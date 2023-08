Motociclista morre ao bater contra traseira de carreta em Tanabi

Segundo a Polícia Rodoviária, equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e os bombeiros foram acionados, mas o homem identificado apenas como Antônio Carlos morreu no local.

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de São José do Rio Preto/SP. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.